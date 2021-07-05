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Son dakika haberleri... Ankara'da 6 köpeğin ölümünde 'zehirli tavuk eti' incelemesi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ankara'da 6 köpeğin ölümünde 'zehirli tavuk eti' incelemesi

05.07.2021 17:41

Son dakika haberine göre Ankara'da 6 köpeğin ölümünde 'zehirli tavuk eti' incelemesiANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, zehirli tavuk eti verildiği iddia edilen, 2'si yavru 6 sokak köpeği öldü.

Ankara'da 6 köpeğin ölümünde 'zehirli tavuk eti' incelemesi

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, zehirli tavuk eti verildiği iddia edilen, 2'si yavru 6 sokak köpeği öldü. Doğa Korum ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, tutanak tutarken, hayvanların ölüm nedeni, laboratuvarda yapılacak incelemeyle belirlenecek.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde oto kaporta dükkanında çalışan Mahmut Ünsal ve mesai arkadaşları, sabah işe geldiklerinde yerde hareketsiz yatan köpekleri görünce Yenimahalle Belediyesi'ne haber verdi. İhbarla gelen belediye veteriner hekiminin yaptığı kontrolde, 2'si yavru 6 sokak köpeğinin öldüğü belirlendi. Sanayi çalışanları, her gün besledikleri köpeklerin öldüğünü öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Çalışanlar ve hayvanseverler, köpeklere kimliği belirsiz kişilerce zehirli tavuk eti verildiğini ileri sürdü. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Korum ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili tutanak tuttu. Hayvanların kesin ölüm nedeni, laboratuvarda yapılacak inceleme sonucu belli olacak.

'ZEHİRLİ TAVUK ETİ VERMİŞLER'

Sanayi çalışanı Mahmut Ünsal, sabah işe geldiklerinde, her gün besledikleri köpekleri can çekişirken gördüğünü anlatarak, "Zehirli tavuk eti vermişler. Her gün yemeğimizi paylaştığımız canlarımızı böyle göremeye vicdanımız el vermiyor. Bizimle yemek yiyorlardı, sofradaki yemeğimizi onlarla paylaşıyorduk. Şu anda canımız yanıyor. Çevrede herhangi bir rahatsızlık yoktu, bu çevreden yapan birisi değildir. Kimseye bir zararı yok zaten bu hayvanların. Belediyeyi, hayvan barınaklarını aradık, gelip gerekeni yaptılar. Vicdansızlıktır; bu canlıları kimseye zararları olmadığı halde zehirleyip öldürmek caniliktir" diye konuştu.

'15 CİVARINDA ZEHİRLENME VAKASI YAŞANDI'

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan da hayvanların zehirlendiğinin, ağızlarından köpük gelmesinden anlaşıldığını belirterek, " Türkiye'de bütün belediyelerin kısırlaştırma seferberliği başlatması gerekir. Hal böyleyken sokaktaki hayvanlar zehirlenerek öldürülürken, evlerdeki hayvanlarımıza kanunla hayvan sayısında sınırlama yapıp, o hayvanları belediyelerin ölüm kampı barınaklarına hapsetmek ya da sokaklara salıp zehirletmenin manası nedir? Son zamanlarda 15 civarında zehirlenme vakası yaşandı. Sürekli yaşanıyor, yalnızca Ankara değil Türkiye'nin her yerinde yaşanıyor" dedi.

Son dakika haberleri... Ankara'da 6 köpeğin ölümünde 'zehirli tavuk eti' incelemesi
Son dakika haberleri... Ankara'da 6 köpeğin ölümünde 'zehirli tavuk eti' incelemesi
Son dakika haberleri... Ankara'da 6 köpeğin ölümünde 'zehirli tavuk eti' incelemesi
Son dakika haberleri... Ankara'da 6 köpeğin ölümünde 'zehirli tavuk eti' incelemesi
Son dakika haberleri... Ankara'da 6 köpeğin ölümünde 'zehirli tavuk eti' incelemesi
Son dakika haberleri... Ankara'da 6 köpeğin ölümünde 'zehirli tavuk eti' incelemesi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ankara'da 6 köpeğin ölümünde 'zehirli tavuk eti' incelemesi - Son Dakika


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