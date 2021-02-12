Son dakika haberi! Ankara'da, açık hava düğün işletmesinde yangın - Son Dakika
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Son dakika haberi! Ankara'da, açık hava düğün işletmesinde yangın

Son dakika haberi! Ankara'da, açık hava düğün işletmesinde yangın

12.02.2021 23:12

Gelen son dakika haberlerine göre ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, açık hava düğün işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, açık hava düğün işletmesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Sünlü Mahallesi kavşağında bulunan Necati Polat'a ait açık hava düğün işletmesinde, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, alandaki ahşap barakaya sıçradı. Alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye erleri, geniş alana yayılan yangını yaklaşık 2 saatte söndürdü. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü dökümü

------------------Yangın yeriİtfaiyenin müdahalesi Genel ve detay

Haber- Kamera:  Müfit ONBAŞI/ÇUBUK (Ankara),


Kaynak: DHA
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