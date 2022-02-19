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Son dakika haber: Ankara'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Ankara'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

19.02.2022 19:57
Son dakika haber: Ankara'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Bir son dakika haberine göre Beypazarı'nda kalp krizi geçiren bir hasta, helikopter ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Beypazarı'nda kalp krizi geçiren bir hasta, helikopter ambulansla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

Rahatsızlanması üzerine Beypazarı Devlet Hastanesine götürülen 59 yaşındaki Ünal Karalı'nın kalp krizi geçirdiği anlaşılınca vakit kaybetmeden sevk edilmesi için hava ambulansı istendi.

Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansıyla ilçeden alınan Karalı, Ankara Şehir Hastanesine götürüldü.

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Son dakika haber: Ankara'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı Son dakika haber: Ankara'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı 'Türkiye Sevdalıları Türkçe Öğreniyor 'grubu Beypazarı'nı gezdi "Türkiye Sevdalıları Türkçe Öğreniyor "grubu Beypazarı'nı gezdi GÖZ MUAYENESİ İLE BEYİN VE KALP RAHATSIZLIKLARININ RİSKİ BELİRLENEBİLİYOR? GÖZ MUAYENESİ İLE BEYİN VE KALP RAHATSIZLIKLARININ RİSKİ BELİRLENEBİLİYOR?

Kalp Krizi, Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ankara'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı - Son Dakika


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