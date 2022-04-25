Son dakika haber | Ankara'da askeri malzeme satışı için anlaştığı Ukraynalı yetkiliyi dolandıran 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber | Ankara'da askeri malzeme satışı için anlaştığı Ukraynalı yetkiliyi dolandıran 5 kişi gözaltına alındı

25.04.2022 19:04
Son dakika haber | Ankara'da askeri malzeme satışı için anlaştığı Ukraynalı yetkiliyi dolandıran 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler... Ankara'da askeri malzeme satışı için anlaştıkları Ukraynalı yetkiliyi dolandırdıkları öne sürülen 6 şüpheliden 5'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da askeri malzeme satışı için anlaştıkları Ukraynalı yetkiliyi dolandırdıkları öne sürülen 6 şüpheliden 5'i tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Volodymyr Krakovetskyi, Ukrayna İçişleri Bakanlığında İletişim Başkanı olarak görev yaptığını, Ukrayna adına Türkiye'de savunma anlaşmaları yapmaya yetkili olduğunu bildirdi.

Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu savunma ve insani yardım malzemelerinin temini için görevlendirildiğini aktaran Krakovetskyi, M.Ö. ve K.A'nın, ihtiyaç duyulan silah ve insani yardım malzemelerinin kendileri tarafından tedarik edilebileceğine yönelik birer e-posta gönderip iletişim numarası bıraktıklarını söyledi.

Krakovetskyi, 4 Mart'ta kendisini M.Ö. adına arayan bir kişiyle telefonla görüştüğünü, bu kişinin Çankaya'da adresini verdiği şirkette buluşmak için randevulaştıklarını aktardı.

Şirkette yaptığı görüşme hakkında bilgi veren Krakovetskyi, şunları söyledi:

"Ertesi gün K.A. isimli şahsın şirketine gittik. Burada miğfer ve çelik yelekler üzerine görüştük, fiyatlarını belirledik. Bu şahıs bana 1 hafta içerisinde 5 bin adet çelik yelek ve miğferi teslim edeceklerini söyledi. Bu anlaşma 5 milyon dolar tutarındaydı. Bu arada K.A. isimli şahıs bana çelik yelek ve miğferin tek başına yeterli olmayacağını, istersek silah da satabileceğini söyledi. Bu silahları ise doğrudan Türkiye üzerinden Ukrayna'ya değil de diğer ülkeler üzerinden, örneğin Polonya üzerinden bize satabileceğini ve teslim edebileceğini söyledi."

Söz konusu askeri malzemelerin satın alınmasıyla ilgili anlaşmanın ardından farklı zamanlarda K.A'nın verdiği hesaplara 4 milyon 607 bin 572 dolar yatırdığını belirten Krakovetskyi, bu kişiler vasıtasıyla askeri malzeme satışı yapan başka kişilerle de görüştüğünü belirtti ve bu görüşmelere ilişkin detaylar verdi.

Bir süre sonra K.A. ile irtibatının kesilmeye başladığını öne süren Krakovetskyi, "Herhangi bir materyal teslimatı olmadı, bir süre sonra irtibatımız tamamen kesildi. Ben kendisiyle görüşmek istediğimi ileten bir mesaj gönderdim. Kendisine ödediğim paraları geri ödemesini istedim. Ancak bir cevap alamadım." dedi.

Ukrayna ile Türkiye arasında diplomatik sıkıntı yaşanmaması için K.A'yı iki gün önce tekrar aradığını belirten Krakovetskyi, şöyle devam etti:

"Kendisine neden teslimatı yapmadığını sordum. O da yurt dışında olduğunu, çarşamba günü döneceğini ve yüz yüze görüşeceğimizi söyledi ancak kendisi ile görüşme sağlayamadım ve ulaşamadım. Yapılan tüm iş ve işlemlere ilişkin belgeleri, banka ödemelerine ilişkin ekran görüntülerini kendi rızam ile soruşturma dosyasına eklenmek üzere sunuyorum."

Savcılık, beş kişi hakkında tutuklama talep etti

Krakovetskyi'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılğının talimatı üzerine K.A, B.A, N.A, H.K.H. ve M.D. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin hakimlikteki sorguları sürüyor.

Öte yandan, başsavcılık, M.Ö. hakkında da gözaltı kararı çıkardı.

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Türkiye, Ukrayna, Gözaltı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ankara'da askeri malzeme satışı için anlaştığı Ukraynalı yetkiliyi dolandıran 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Ankara'da askeri malzeme satışı için anlaştığı Ukraynalı yetkiliyi dolandıran 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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