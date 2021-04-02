Son dakika haber... Ankara'da babalar için atölye çalışması - Son Dakika

Son dakika haber... Ankara'da babalar için atölye çalışması

02.04.2021 09:47
Son dakika haber... Ankara'da babalar için atölye çalışması, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi kadınlara yönelik atölye çalışmalarıyla aile ve çocuk konusunda bilinçlendirme çalışması yürütürken, son olarak babalara yönelik "Çocuklara Sınır Koymak" konulu atölye çalışması yaptı.

Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi kadınlara yönelik atölye çalışmalarıyla aile ve çocuk konusunda bilinçlendirme çalışması yürütürken, son olarak babalara yönelik "Çocuklara Sınır Koymak" konulu atölye çalışması yaptı.

Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi'nde uzmanlar eşliğinde dörderli gruplar halinde yapılan "Çocuklara Sınır Koymak" konulu atölye çalışması çocuklarının davranışlarını bilinçli bir şekilde düzenlemek isteyen babalardan büyük ilgi gördü. Atölye çalışmasında çocuklar için sınırların neden önemli olduğuna ve çocukların nasıl sınırlandırılması gerektiğine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Ebeveynler atölye çalışmasında, çocuklarda rastlanan kural tanımama, öfke ve saldırganlık, uyumama, yemek yememe, ders çalışmama ve teknolojiden kopmama gibi sorunlarla nasıl baş edebileceklerine ilişkin bilgi sahibi oldular. Aynı atölye çalışması annelerle de gerçekleştirildi.

"Aile bütünlüğünün korunması için önemli bir hizmet"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, randevu sistemiyle hizmet veren Aile Terapi Merkezi'nden tüm vatandaşların ücretsiz olarak faydalandığını belirterek, "Sağlıklı bir toplumun tesis edilmesi için elimizi taşın altına koyduk ve bu noktada Aile Terapi Merkezimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Dengeli bir yaşam aynı zamanda birey ve toplum psikolojisiyle doğru orantılıdır. Uzman kadrolarımız eşliğinde düzenlediğimiz atölye çalışmalarımız aile bütünlüğünün korunması açısından da önemli bir hizmettir" dedi. - ANKARA

Son dakika haber... Ankara'da babalar için atölye çalışması
Son dakika haber... Ankara'da babalar için atölye çalışması

Keçiören Belediyesi, Atölye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ankara'da babalar için atölye çalışması - Son Dakika


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