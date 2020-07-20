Son dakika haber... Ankara'da bir haftada, maske takmayan 813 kişiye para cezası
Son dakika haberi... ANKARA Valiliği, kentte bir hafta içerisinde maske takma zorunluluğunu ihlal eden 813 kişiye, toplam 731 bin 730 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.
ANKARA Valiliği, kentte bir hafta içerisinde maske takma zorunluluğunu ihlal eden 813 kişiye, toplam 731 bin 730 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "13 Temmuz-19 Temmuz tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden 813 kişiye toplam 731 bin 700 lira idari para cezası uygulandı" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:47 Kaynak: DHA
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