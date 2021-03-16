Son dakika haber: Bir otomobilde süt kutularına gizlenmiş 1 kilo 620 gram esrar ele geçirildi: 4 gözaltı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobille Ankara'ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzere harekete geçti.

Ankara 'da durdurulan bir otomobilde süt kutularına saklanmış 1 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.

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