Son dakika... Ankara'da 'Change' operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika... Ankara'da 'Change' operasyonu: 21 gözaltı

23.06.2022 11:50
Son dakika... Ankara'da 'Change' operasyonu: 21 gözaltı

Son dakika haberleri: ANKARA'da, yurt dışından Türkiye'ye usulsüz şekilde getirdikleri otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayıp (change) piyasaya süren çete çökertildi.

ANKARA'da, yurt dışından Türkiye'ye usulsüz şekilde getirdikleri otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayıp (change) piyasaya süren çete çökertildi. Polisin 'Change' adını verdiği operasyonda, çete üyesi 21 kişi gözaltına alınırken, 32 otomobile el konuldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmalarda çalıntı, hacizli, yakalama kararı bulunan ve yurt dışından Türkiye'ye usulsüz araç getirip sattığı öne sürülen çeteyi takibe aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin, yurt dışından Türkiye'ye soktukları otomobilleri, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştirip sattığı belirlendi. Çete üyelerinin, bu yolla 'change' yapılan 32 otomobili piyasaya sürdüğü, yaklaşık 3 milyonluk haksız kazanç elde ettikleri saptandı. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından çete üyelerine yönelik 'Change' adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda, çete üyesi 21 kişi gözaltına alındı. Ayrıca change yapılarak üçüncü kişilere satılan 32 otomobile ise operasyon kapsamında el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü dökümüOperasyondan görüntüEl konulan otomobiller

Genel detay

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -


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Kaynak: DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Ankara'da 'Change' operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Ankara'da 'Change' operasyonu: 21 gözaltı - Son Dakika
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