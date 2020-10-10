Son dakika haber: Ankara'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın - Son Dakika

Son dakika haber: Ankara'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

10.10.2020 03:35
Son dakika haber: Ankara'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.

Ankara'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı.

Psikiyatri servisinde çıkan yangın bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer katlara ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilenen hastalar, itfaiye ekiplerince binanın pencerelerinden tahliye edilerek, hastanenin acil bölümünde tedbir amaçlı gözetim altına alındı.

Bu arada yangında binada mahsur kalan sağlık çalışanları ve hastaların tahliyesi ise yangın merdiveninden yapıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yangının psikiyatri servisinde bulunan bir hastanın yatağını yakması sonucu çıktığı bildirildi.

Açıklamada, "Yangın nedeniyle katta bulunan hastalarımız, hastane içinde diğer kliniklere nakledilmiştir. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınmış olup olayda yangını çıkaran hastada yanıklar oluşurken, 5 kişi de dumandan etkilenmiştir. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Hastanemiz hizmetine aralıksız devam etmektedir." denildi.

Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri bölümü, Ankara, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ankara'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın - Son Dakika

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