FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüpheliler arasında görevden ihraç edilen birer Sayıştay başdenetçisi, komiser yardımcısı, yarbay, üsteğmen ve ataşenin de bulunduğu öğrenildi.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine firari FETÖ mensuplarının yakalanması için Ankara Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

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