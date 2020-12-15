Ankara'da fuhuş operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

ANKARA'da maddi sıkıntı yaşayan kadınlara senet imzalattırıp borçlandırarak ödeme güçlüğü içine sokan ve daha sonra baskıyla fuhuş yapmaya zorladığı belirlenen 3 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 6 kadına zorla ve baskıyla fuhuş yaptırıldığını tespit etti. Polis, bunun üzerine şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda, A.E., S.Ü. ve M.Y., 'İnsan ticareti ve fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek, yer temin etmek' suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yeri adresleri ile fuhuş için temin ettikleri adreslerde yapılan aramada, polis baskınlarından kurtulmak amacıyla bina içerisi ve çevresine kameralar yerleştirildiği tespit edildi. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda, fuhşa zorlanan kadınlara ait olduğu belirlenen 21 senet ele geçirildi.Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan 6 kadın, şüphelilerin kendilerine senet imzalatıp baskı ve cebir uygulayarak fuhşa zorladıklarını belirterek şikayetçi oldu. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada şüpheliler tarafından fuhuş amacıyla dizayn edilen adreslerde, Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.