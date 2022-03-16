Kaçakçılık operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 25 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığa yönelik olarak 7-13 Mart arasındaki operasyonlarda 43 bin 790 kaçak ilaç, 2 bin 346 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 1920 paket kaçak sigara, 922 kilogram kaçak tütün, 22 litre sahte alkollü içki, 13 kaçak cep telefonu, 2 bin 750 bandrolsüz boş sigara paketi ve 1 milyon 283 bin sigara makaronu ele geçirildi.

Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.