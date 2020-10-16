Son dakika haber... Ankara'da haraç çetesine operasyon: 4 gözaltı - Son Dakika

ANKARA'da, Suriye uyruklu vatandaşlardan baskı ve tehdit yoluyla para alan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu vatandaşlardan baskı ve tehdit yoluyla para alındığına yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Altındağ ilçesinde yaşayan maddi durumu iyi olan Suriyeli vatandaşların hedef alındığı tespit edildi. Araştırmada, Suriye uyruklu vatandaşlardan düzenli aralıklarla haraç alan 4 kişilik çetenin adresleri belirlendi. Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 kişi, evlerine yapılan baskında gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, silah ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.