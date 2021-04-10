Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı (2)

BAKAN KURUM: TEKNİK İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da, yanına yapılan inşaatın temel kazısı sırasında kayma meydana gelen Açelya Apartmanı'na ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Teknik incelemelerin devam ettiğini kaydeden Kurum, "Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi'nde inşaat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması ve istinat duvarı çökmesi nedeniyle olaydan etkilenen hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgede ilk andan itibaren bakanlıklarımız ve üniversite hocalarımızla birlikte teknik analizlerimizi titizlikle yürüttük. Hasar tespit ve yapı işleri uzmanlarımız tahliye edilen binalarda ve çevrede teknik incelemelerine devam ediyorlar. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Bakanlıklarımız ve belediyemizle birlikte gerekli bütün adımlarımızı süratle atarak vatandaşlarımızın yanında olacağız" dedi.ANKARA,