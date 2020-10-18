Ankara'da ışık ihlali zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı

Ankara'da, kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil, zincirleme kazaya neden oldu. 4 aracın karıştığı kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Kızılay Meydanı'nda yaşandı. Atatürk Bulvarı'ndan Ulus'a giden Eda Ş. yönetimindeki 06 EDA 33 plakalı otomobil, iddiaya göre; kırmızı ışıkta geçerek Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndan Cebeci yönüne giden Hakan K.'nin kullandığı 06 T 0210 plakalı taksiye çarptı. Taksi savrularak, önce kavşakta sabit bekleyen polis minibüsüne, ardından da Cihan Ç. hakimiyetindeki 75 BA 658 panelvan araca çarptı. Sürüklenmeye devam eden taksi en son kaldırıma çıkarak metro istasyonu girişinde durdu. Kazada, taksi sürücüsü Hakan K. ile yabancı uyruklu 1 yolcusu ve çarpan otomobilin sürücüsü Eda Ş. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Metro girişinde yaralı halde yatan taksi şoförü Hakan K., yeşil ışıkla birlikte harekete geçtikleri sırada hızla gelen otomobilin kendilerine çarptığını söyledi.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.