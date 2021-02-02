Son dakika haber: Ankara'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis 24 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika

Son dakika haber: Ankara'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis 24 kişiyi gözaltına aldı
02.02.2021 11:47
Son dakika haberler... Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde "üst düzey yöneticisi" olduğu öne sürülen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un serbest bırakılması amacıyla izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 24 kişiyi gözaltına aldı.
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'ın sözde "üst düzey yöneticisi" olduğu öne sürülen "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un serbest bırakılması amacıyla izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba müdahale eden polis, 24 kişiyi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, Halis Bayancuk'un serbest bırakılması talebiyle Maltepe'den Kızılay'a yürümek isteyen gruba güvenlik güçleri dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.
Buna rağmen yürümeye devam eden gruptakilere müdahale eden polis, 24 kişiyi gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika 4 gencin sır ölümünde kan donduran detaylar ortaya çıkmaya başladı! Toplu halde intihar etmişler Tunç Soyer İzmir'deki felaketin boyutunu bu sözlerle aktardı: 2020'deki yağışın yüzde 18'i bir gecede yağdı Emniyet, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki "Aşağı bak" iddiasını paylaştığı videoyla yalanladı Nebahat Çehre'nin 34 yıl önceki hali arşivden çıktı! Her gören güzelliğini övdü Myanmarlı aerobik yapan kadın, farkında olmadan darbenin ilk anlarını kaydetti Son Dakika: İlkokullar, 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlıyor 12'nci kattan düşen genç kız hayatını kaybetti Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı