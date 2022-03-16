Son dakika haber! Ankara'da jandarmadan hırsızlık operasyonları: 18 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber! Ankara'da jandarmadan hırsızlık operasyonları: 18 gözaltı

16.03.2022 10:35
Son dakika haber! Ankara'da jandarmadan hırsızlık operasyonları: 18 gözaltı

Son dakika haberler: Ankara'da şehrin çeşitli noktalarında meydana gelen 9 farklı hırsızlık olayının 18 şüphelisi, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Ankara'da şehrin çeşitli noktalarında meydana gelen 9 farklı hırsızlık olayının 18 şüphelisi, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, 8-15 Mart tarihleri arasında hırsızlık olaylarının aydınlatılması için operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 9 farklı hırsızlık olayının 18 şüphelisi yakalandı. JASAT ekipleri Kahramankazan ilçesi Emirhazi Mahallesi'nde bir işletmede hırsızlık gerçekleşmesi üzerine olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda şüpheli bir şahıs tespit edip hakkında adli işlem başlatırken, aynı ilçenin Kınık Mahallesi'nde bir işletmeye ait 2 bin metre bakır kablonun çalındığı hırsızlık olayı gerçekleşti. Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Z.A adlı şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

Çubuk ilçesi İkipınar Mahallesi'nde ise bir evde hırsızlık yaptığı tespit edilen İ.M., JASAT'ın yaptığı incelemeler sonucunda yakalandı.

Mamak ilçesi Kıbrısköy Mahallesi'nde eve giren hırsızlar, JASAT'ın yaptığı inceleme ve araştırmalar sonucunda yakalandı. Şüpheli B.Y., E.İ. ve U.K. hakkında adli işlem başlatılırken, yine aynı ilçenin Yenibayır Mahallesi'nde kamu kurumundan hırsızlık yapan İ.T., İ.E. ve R.K. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Sincan'da ise Çiçektepe Mahallesi'nde bir ahırın deposunda hırsızlık yaşandı. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren M.A. ve T.S. hakkında adli işlem başlatıldı. Sincan'ın Esenler Mahallesi'nde yaşanan bir diğer hırsızlık olayında JASAT ekipleri inceleme başlattı. İncelemeler sonucu A.A. ve A.H. isimli şüpheliler yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'nde bir işletmede hırsızlık yaşanması üzerine JASAT ekipleri inceleme başlattı. İncelemeler sonucu K.C. ve D.A. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, yine aynı mahallede bir evde yaşanan hırsızlık olayı sonucunda Y.Y., E.K. ve A.K. yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

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İl Jandarma Komutanlığı, Hırsızlık, Ankara, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Ankara'da jandarmadan hırsızlık operasyonları: 18 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Ankara'da jandarmadan hırsızlık operasyonları: 18 gözaltı - Son Dakika
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