Kabil'de eğitim merkezine yönelik saldırıyı kınayan basın açıklaması - Son Dakika
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Kabil'de eğitim merkezine yönelik saldırıyı kınayan basın açıklaması

08.10.2022 14:58

Başkent Ankara'da yaşayan Afganistan Hazara Türkleri, 30 Eylül'de Kabil'in batısında, Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-e Berçi Mahallesi'nde bulunan Kac Eğitim Merkezinde düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

Başkent Ankara'da yaşayan Afganistan Hazara Türkleri, 30 Eylül'de Kabil'in batısında, Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-e Berçi Mahallesi'nde bulunan Kac Eğitim Merkezinde düzenlenen intihar saldırısını kınadı.

Ankara Ulus Meydanı'nda Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği, Hazara Öğrenciler Kültür ve Dayanışma Derneği, ?Afgan Mülteciler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Afganistan Gönüllü Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği, Begüm Kadın Hakları Komitesi, Afganistan Dernekler Federasyonu, Türkiye'de Bulunan Afganistanlılar, Hazaralara yönelik saldırıları kınamak amacıyla basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Hazara Türkü Nasrin Burhani, eğitim gören öğrencilere yönelik terör saldırısının, Afganistan'daki Hazara halkına yönelik hedeflenen soykırımın açık bir örneği olduğunu belirterek, Hazaraların yıllardan beri sistematik katliamlarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

"Hazaraların soykırımına yol açan kanlı olayların ardı hiç kesilmedi. Son olarak Kac Eğitim Merkezi öğrencilerine yönelik terör saldırısında çoğunluğu kız 53 kişi şehit olmuş, 116 öğrenci de yaralanmıştır. Masum öğrencilere yönelik bu katliam geçmişten bir dizi terör saldırılarından ve soykırımdan ilham alınarak gerçekleştirilmiştir." diyen Burhani, Hazara Türklerinin sesi olmak ve Hazara soykırımına dur demek için 40 ülke ve 70 şehirde eş zamanlı basın açıklaması düzenlendiğini aktardı.

Burhani, uluslararası örgütlere Hazara Türklerine yönelik terör saldırılarının durdurulması, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Hazaraların maruz kaldığı zulümleri araştırmaları ve yapılan soykırımın, insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında yürütülen soruşturmalara dahil edilmesi gerektiği çağrısı yaptı.

Türkçe, İngilizce ve Farsça dillerinde yapılan basın açıklamasında, "Hazaralara Karşı Soykırımı Durdurun" dövizleri taşındı, sloganlar atıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), 30 Eylül'de Kabil'in batısında, Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-e Berçi Mahallesi'nde bulunan Kac Eğitim Merkezinde düzenlenen intihar saldırısında 53 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

En kanlı saldırılarda Şii Hazaralar hedef alındı

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesinin ardından ülkede birçok vilayette bombalı saldırılar düzenlendi. En kanlı saldırılarda ise Afganistan'ın yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Şii Hazaralar hedef alındı. Bu saldırılarda yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Kabil'in batısında ise ağırlıklı olarak Hazara Şiileri yaşıyor. Daha önce de aynı bölgede düzenlenen benzer saldırılar terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenilmişti. Ancak bu saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Söz konusu saldırıda hayatını kaybedenler, Şii Hazara etnik grubuna mensup, büyük çoğunluğunu üniversite sınavına hazırlanan genç kızlar oluşturuyor. Yüzlerce öğrenci, üniversite sınavına yönelik deneme sınavına girmek için toplanmıştı.

30 Eylül'deki saldırının ardından olay, ulusal ve uluslararası toplumdan büyük tepki çekti. Tepkilerde, Taliban'ın Şiilere yönelik güvenlik önlemlerini artırması gerektiği vurgulandı.

Yine, Kabil, Herat, Mezar-ı Şerif gibi Afganistan'ın önemli şehirlerinde toplanan kadınlar saldırıyı protesto ederek, Taliban'ın güvenlik önlemlerini artırmasını istemişti.

YORUMLAR
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Van 3. sayfa haberleri: Van'da yaşayan Afganlar Hazara soykırımın durdurulmasını istedi Van 3. sayfa haberleri: Van'da yaşayan Afganlar Hazara soykırımın durdurulmasını istedi Taliban yönetimi, başkent Kabil'de yaklaşık 11 bin dilenciyi yakaladı Taliban yönetimi, başkent Kabil'de yaklaşık 11 bin dilenciyi yakaladı
Kaynak: AA

Afganistan, Ankara, Kabil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kabil'de eğitim merkezine yönelik saldırıyı kınayan basın açıklaması - Son Dakika

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