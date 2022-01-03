Son dakika haber... Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 13 zanlı yakalandı - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğünce, kaçakçılığın önlenmesine yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkentte son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 124 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 bin 228 paket kaçak sigara, 2 bin 154 kaçak puro, 1079 kaçak elektronik veya muhtelif eşya, 70 kilogram kaçak tütün ve 9 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonlarda 13 zanlı yakalandı.