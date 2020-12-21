Son dakika haber: Ankara'da kömür işletmesinde ölen işçinin cenazesi Karabük'te defnedildi - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kömür işletmesinde meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçinin cenazesi Karabük'te toprağa verildi.
Beypazarı ilçesinde bir kömür işletmesinde meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren Atilla Değirmenciler'in (40) cenazesi, Yenice ilçesine bağlı Keyfallar köyü Bezirciler Mahallesi'ne getirildi.
Değirmenciler'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
Olay
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bir kömür işletmesinde işçi olarak çalışan Atilla Değirmenciler (40), dün, bantlı konveyöre sıkışmıştı.
Olay yerinde yaşamını yitiren 2 çocuk babası Değirmenciler'in cesedi, savcılığın incelemesinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
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