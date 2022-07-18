Nallıhan'da Ankara- İstanbul D140 karayolu üzerinde yerleşim yerinde bulunan boş arazideki otların tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kuru otların tutuşması ile çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

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