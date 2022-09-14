Son dakika haber... Ankara'da maden ocağında iş kazası: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haber... Ankara'da maden ocağında iş kazası: 1 ölü

14.09.2022 10:30
Son dakika haber... Ankara'da maden ocağında iş kazası: 1 ölü

Son dakika haber... ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde kömür madeninde meydana gelen iş kazasında işçi Ömer Kalem (44), hayatını kaybetti.

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde kömür madeninde meydana gelen iş kazasında işçi Ömer Kalem (44), hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.30 sıralarında Çahırhan Mahallesi'ndeki kömür madeninde meydana geldi. Ömer Kalem, dengesini kaybetmesi sonucu kömür taşıma bandına düşerek, rayların arasında sıkıştı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rayların arasından kurtarılan Kalem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Ankara'da maden ocağında iş kazasında 1 kişi öldü Ankara'da maden ocağında iş kazasında 1 kişi öldü
Kaynak: DHA

Ömer Kalem, Nallıhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ankara'da maden ocağında iş kazası: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Ankara'da maden ocağında iş kazası: 1 ölü - Son Dakika
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