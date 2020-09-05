Son dakika haber! Ankara'da mahalleyi tarayan profesör, serbest bırakıldı - Son Dakika

Son dakika haber! Ankara'da mahalleyi tarayan profesör, serbest bırakıldı

Son dakika gündem haberine göre Ankara'da mahalleyi tarayan profesör, serbest bırakıldıANKARA'da evinin balkonundan çevreye rastgele silahla ateş açan ve 7 saatlik ikna çabası sonucunda gözaltına alınan Prof. Dr. Semih Aydıntuğ, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da mahalleyi tarayan profesör, serbest bırakıldı

ANKARA'da evinin balkonundan çevreye rastgele silahla ateş açan ve 7 saatlik ikna çabası sonucunda gözaltına alınan Prof. Dr. Semih Aydıntuğ, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aydıntuğ'un kızı Başak Aydıntuğ'un da 2008'de annesi Prof. Dr. Olcay Tiryaki Aydıntuğ'u boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıktı.

Prof. Dr. Semih Aydıntuğ, önceki akşam saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki evinin balkonundan çevreye tabanca ve pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Korku ve panik yaşayan çevredekilerin haber vermesiyle sevk edilen polisler, Prof. Dr. Aydıntuğ'u ikna etmeye çalıştı. Ancak Aydıntuğ, park halinde bulunan ve içinde polislerin olmadığı iki ekip aracına da ateş etti. Çok sayıda kurşun isabet eden araçlar zarar gördü. Sokakta yine kurşun isabet eden bazı araçlar da zarar gördü. Aydıntuğ, bunun üzerine sevk edilen Özel Harekat Polisi'nin de ikna çabaları sonucu 7 saat sonra silahlarını teslim ederek gözaltına alındı. Alkollü olduğu belirlenen Aydıntuğ'un evinde yapılan aramada 3 pompalı tüfek, 1 tabanca, 231 fişek bulundu.

'PSİKOLOJİM BOZULMUŞTU'

Prof. Dr. Aydıntuğ, Emniyet'teki ifadesinde, "Evde tek başımaydım. Yaşanan olayları neden ve ne şekilde yaptığımı psikolojik sorunlarımdan dolayı hatırlamıyorum. Evde bulunan dağcı kazmasıyla, eşyaları kırmaya başladım. Silahla ateş açma olayını ben yaptım, ama yaptığım anı bile hatırlamıyorum. Hiçbir yeri kasıtlı olarak hedef almadım, bunu yaparken kendimde değildim. Psikolojim, son zamanlarda koronavirüs nedeniyle kaybettiğim hastalarım ve meslektaşlarıma üzülmem nedeniyle bozulmuştu, pişmanım" dedi. SERBEST BIRAKILDI

Prof. Dr. Semih Aydıntuğ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Prof. Dr. Aydıntuğ, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Prof. Dr. Aydıntuğ'un silahla rastgele ateş açtığı mahalledeki komşuları, büyük korku yaşadıklarını söyledi. Profesörün serbest kaldığından haberleri olmadığını söyleyen komşularından Ayşe Karataşoğlu,

"Felaket, akşam saatlerinde resmen taradı. Evimizde korkuyorduk. Acaba, 'yan tarafta mı?' diye düşündük. Biz pencerelerden bakıyorduk. Olay 7 saat sürmüş. Biz hiç uyumadık sabaha kadar, halen çok korkuyoruz. Polis arabaları yoğunluktaydı. Sürekli ateş ediyordu. Ancak filmlerde olur böyle bir olay" diye konuştu.

KIZI ANNESİNİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Prof. Dr. Semih Aydıntuğ'un kızı Başak Aydıntuğ'un, 24 Mart 2008'de annesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Olcay Tiryaki Aydıntuğ'u, boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıktı. Olayın ardından tutuklanarak müebbet hapis cezasına çarptırılan Başak Aydıntuğ'un öldürdüğü annesi Prof. Dr. Olcay Tiryaki, Türkiye'de 43, yurtdışında ise 38 ayrı makale yayınlamış, çalışmaları 26 uluslararası kitaba konu olmuştu.

Son dakika haber! Ankara'da mahalleyi tarayan profesör, serbest bırakıldı

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 15:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ankara'da mahalleyi tarayan profesör, serbest bırakıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi Kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldüren müezzin tutuklandı KKTC'den koranavirüs önlemi! Adaya gelecekler 7 gün karantinada kalacak Kontrolden çıkan otomobil ile istinat duvarı arasında sıkışan 2 işçi hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de 5 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 1673 yeni vaka tespit edildi TEM'de korkunç kaza! Metrelerce havaya fırlayan motosiklet sürücüsü, feci şekilde can verdi "Yunanistan sınırına tank sevkiyatı" iddiası gerçeği yansıtmıyor Küle dönen tarlada yanmış erkek cansız bedeni bulundu UNICEF'in yardım maçı öncesinde otele 19 hayat kadını çağıran Yaya Toure, kadrodan çıkarıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açtığı Ankara-Niğde Otoyolu vatandaşlardan tam not aldı Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra 2 düğüne katılan geline karantina altındaki köylüleri sahip çıktı Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak Otel odasında şüpheli ölüm! Genç kadının cansız bedeni bulundu Tiktok'taki meydan okuma oyunda aşırı dozda ilaç alan genç kız, yaşamını yitirdi Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti         
14:52
Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı         
14:51
Dini nikahlı eşi, 18 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Dini nikahlı eşi, 18 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü         
14:28
Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim         
14:24
G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı         
14:20
Yunanistan'da yapılan anketten Yunanistan'da yapılan anketten "Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılsın" sonucu çıktı         
14:05
Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor Selen Görgüzel, cüretkar mayosuyla verdiği pozlarla nefes kesiyor         
14:00
Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim Babasının silahıyla intihar eden 15 yaşındaki Melisa'nın son tweeti kan dondurdu: Tetiği çektim         
12:57
"Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına bir yalanlama daha: Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi         
12:27
Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi Evli oyuncu Ayhan Taş, iki kadınla görüntülenince panikledi         
12:13
İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak İlk elektrikli SUV'unu tanıtan Çek otomobil üreticisi Skoda, yerli otomobile rakip olacak         
11:58
Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor Sandıkta bulduğu asırlık Ayaş domatesi tohumu hayatını değiştirdi! Bir domatesten 30 TL kazanıyor         
11:50
Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil Aycan Yanaç, bikinili pozlarına gelen eleştirilere cevap verdi: Umurumda değil         
11:46
Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor         
11:37
Kırıkkale'nin meşhur üzümü 'Delice beyazı', bu yılki rekolte ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor Kırıkkale'nin meşhur üzümü 'Delice beyazı', bu yılki rekolte ve fiyatıyla üreticinin yüzünü güldürüyor         
11:27
Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi Hadise, yeni şarkısı Küçük Bir Yol ile dünya listelerine girdi         
11:24
Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım üniteleri görüntülendi! Doluluk yüzde 100, genç hasta sayısı fazla         
11:21
İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş İntihar eden genç kızın paylaşımları sosyal medyanın gündeminde! Babası ölmesini istemiş         
10:20
Eski koca dehşeti! Takip ettiği kadını marketin ortasında 12 kez bıçakladı Eski koca dehşeti! Takip ettiği kadını marketin ortasında 12 kez bıçakladı         
10:18
Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü Müezzin, kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldürdü         
10:04
Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor? Erdoğan'dan Merkel'e zor soru: Fransa'nın amacı ne, o uçak gemisi neden buraya geliyor?         
09:44
Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti Dağların kızı Sıla Kara virüsü ciddiye almayanları uyardı: Gençliğinize güvenmeyin, nefesimizi kesti         
09:43
Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor Samsun'un Terme ilçesi Türkiye'de minibüs piyasasına yön veriyor         
09:32
Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında Vaka sayılarının hızla arttığı kentte üretilen maskelerin yüzde 99'u standartların altında         
09:28
Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı Kızı annesinin boğazını kesmişti! Şimdi de babası evinin balkonundan dehşet saçtı         
08:55
Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor Bıçak ustasının 10 bin lira masrafla hurda malzemelerden yaptığı otomobili görenler hayran kalıyor         
08:35
Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya sorusuna kızdı: Bunların parçası değiliz         
08:19
Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı Kırmızı Oda dizisindeki ilahi sahnesi izleyicilerden tam not aldı         
07:27
Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi Merve Boluğur ve Burak Dayı aşkı sona erdi         
23:10
Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı         
22:03
ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek ATM'den para çeken maskesiz vatandaşı gören emniyet müdüründen esprili uyarı: 1000 TL fazla çek         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2020 21:10:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Ankara'da mahalleyi tarayan profesör, serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei