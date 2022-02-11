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Son dakika... Otomobilin çarptığı motokurye öldü - Son Dakika

Son dakika... Otomobilin çarptığı motokurye öldü

11.02.2022 17:02

Son dakika gündem haberine göre Ankara'da üniversite öğrencisi motokuryenin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin kamera kaydına, kazaya sebep olan otomobilin motosiklete çarpmadan önce hava yastığının ve kapısının açıldığı yansıdı.

Ankara'da üniversite öğrencisi motokuryenin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin kamera kaydına, kazaya sebep olan otomobilin motosiklete çarpmadan önce hava yastığının ve kapısının açıldığı yansıdı.

Çankaya ilçesi Dikmen semtinde dün yaşanan ve motokurye olarak çalışan Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi bölümü 3. sınıf öğrencisi Ahmet Rüştü Bayar'ın (22) hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri, çarpmanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kazaya ilişkin kamera kaydında dik bir yokuştan hızla inen otomobilin motosiklete çarpmadan önce başka bir araca çarparak savrulduğu, kontrolden çıkan otomobilin hava yastığı ve kapısının açıldığı görüldü. Çevredeki vatandaşların Bayar'a yardıma koştuğu anlar da kamera kaydına yansıdı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İ.C'nin tedavisine devam edilirken polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar'dan taziye mesajı

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında üniversite öğrencisi Bayar'ı elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü yaşadığını belirtti. Ünüvar, "Öğrencimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına ve tüm Ankara Üniversitesi camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Dikmen 1006. Cadde'de dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, İ.C. yönetimindeki 34 HU 9474 plakalı otomobilin, sipariş dönüşü iş yerine giden Bayar'ın kullandığı motosiklete arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi, kaldırıldığı 29 Mayıs Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü İ.C ise Gazi Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Ahmet Rüştü Bayar'ın cenazesi, bugün memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

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Ankara Üniversitesi, Üniversite, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Otomobilin çarptığı motokurye öldü - Son Dakika


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