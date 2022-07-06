ANKARA'DA OTOMOBİL DURAĞA ÇARPTI: 1'İ AĞIR 6 YARALI - Son Dakika
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ANKARA'DA OTOMOBİL DURAĞA ÇARPTI: 1'İ AĞIR 6 YARALI

06.07.2022 00:55

ANKARA'da, sürücü Arda Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun karşısında bulunan otobüs durağına daldı.

ANKARA'da, sürücü Arda Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yolun karşısında bulunan otobüs durağına daldı. Kazada durakta bekleyen 3 kişi ile yan yatan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi üzerinde meydana geldi. Dikmen'den TBMM istikametine seyir halinde olan Arda Ö. yönetimindeki 06 EC 3022 otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeritte bulunan otobüs durağına çarparak yan yattı. Durakta bekleyen Toprak U., Şaziye K., Nuriye A. ile otomobilde bulunan Emirhan S., Mehmet K. ve otomobil sürücüsü Arda Ö. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan otomobil sürücüsü Arda Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görgü tanıklarından Açelya Dehneli, olay anında parkta olduğunu belirterek, "Hayattımda duyabilieceğim en korkunç sesi duydum, hemen koşarak geldim. Durağa çarpılmış, camların içinde iki kadın yatıyordu. Cam kırıklarının arasında bir tane çocuk oturmuş anne ve anane diye ağlıyordu. Onun elinden tuttum, sakinleştirmeye çalıştım. Kadınları hareket ettirmemeye çalıştık" dedi.

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Otomobil otobüs durağına çarptı, 1'i ağır 6 kişi yaralandı Otomobil otobüs durağına çarptı, 1'i ağır 6 kişi yaralandı Ankara'da otomobil otobüs durağına daldı: 6 yaralı Ankara'da otomobil otobüs durağına daldı: 6 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ANKARA'DA OTOMOBİL DURAĞA ÇARPTI: 1'İ AĞIR 6 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANKARA'DA OTOMOBİL DURAĞA ÇARPTI: 1'İ AĞIR 6 YARALI - Son Dakika
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