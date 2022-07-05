Ankara'da otomobil otobüs durağına daldı: 6 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da otomobil otobüs durağına daldı: 6 yaralı

05.07.2022 23:43

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek otobüs durağına girdi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek otobüs durağına girdi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Dikmen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dikmen'den Kızılay istikametine giden Arda Ö. idaresindeki 06 EC 3022 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek otobüs durağına girdi. Kazada durakta bulunan Toprak U., Şaziye K., Nuriye A. ile araçta bulunan Emirhan S. Mehmet K. ve sürücü Arda Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle yol trafiğe kapatılırken yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza olduğunda acı bir ses duyduğunu belirten Açelya Dehneli, "Biz aşağıda köpek parkında çocuklarım ile beraber duruyorduk. Hayatımda duyabileceğim acı bir ses duydum. Hemen koşarak geldim. Durakta camların içinde 2 kadın yatıyordu. Duyduğuma göre yukarıdan gelen araç hızını alamayarak durağa çarpıyor" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Hidayet Türkyılmaz - Ömer Faruk Karataş/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da otomobil otobüs durağına daldı: 6 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'da otomobil otobüs durağına daldı: 6 yaralı - Son Dakika
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