Son dakika haber: Ankara'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gölbaşı- Haymana karayolu Oyaca mahallesi mevkiinde meydana geldi. Selçuk Çetin'in kullandığı 53 DL 123 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Selçuk Çetin ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak, durumu ağır olan sürücü Çetin, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çetin'in Haymana İlçe Tarım Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi.