Son dakika haber! Ankara'da polis ekiplerinden okul çevrelerinde güvenlik denetimi - Son Dakika

Ankara'da polis ekipleri tarafından okul çevreleri denetlenerek okulların güvenliği sağlandı. Servis, internet kafe, kuruyemişçi ve ganyan ve tekel bayiler tek tek incelendi. Kimi cezadan kurtulamazken kimi de denetimden sorunsuz geçti.

Türkiye genelinde yapılan Okul Çevresi Güvenliği denetimi Ankara'daki okulların çevrelerinde de yapıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Çocuk Şube, Kaçakçılık ve Çevik Kuvvet Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimde servisler, internet kafe, kuruyemişçi, tekel ve ganyan bayileri de denetlendi. Servislerin hem ruhsatları incelendi hem de korona virüs tedbirleri alıp almadığına bakıldı. İnternet kafeler de denetlenerek içerideki kişilerin kimlikleri sorgulandı. 12 yaş altı kişilerin alınmaması hususunda uyarılarda bulunuldu.

Ganyan bayiler de bu kapsamda denetlendi, kuruyemişçi ve tekellerde tek dal sigara satıldığı ihbarı üzerine incelenmeye alındı. Bir kuruyemişçide 5 paket açılmış sigara bulundu. Bunun üzerine kuruyemişçiye tutanak tutularak 3 bin 469 TL ve 34 bin 809 TL arasında ceza yazılacağı ifade edildi. Kuruyemişçinin sahibi ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Denetlemede incelenen servis aracının şoförü Bektaş Gürel, aracının denetlemeden sorunsuz geçmesi üzerine, "Araçlarımızın gerekli bakımlarını bu tatil süresince yaptık. Ne eksiğimiz varsa onları tamamladık. Görevimizi eksiksiz bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Korona virüs tedbirlerinde arabamızı dezenfekte ettik. Kolonyamız, el dezenfektanımız, maskemiz var. Gereken tedbirleri aldık" dedi.

Okul Çevresi Güvenliği kapsamında denetlenen internet kafenin işletmecisi ise işletmesinde sorun çıkmamasından dolayı memnunluğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Her zaman gelsinler. Her zaman gelmeleri bizim için daha iyi olur. Güvenli bir ortam. Devletimiz sağ olsun. Normalde de 12 yaş altı almıyoruz. İnternet Kafeciler Meslek Odası'nda da aynı şekilde gerekli eğitimleri veriyorlar. Her 1 ayda sürekli denetlemeye geliyorlar".

Öğrenciler ise okul çevrelerinin polisler tarafından düzenli olarak denetlendiğini ifade etti. Okul Çevresi Güvenliği denetimleri tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak devam ediyor. - ANKARA