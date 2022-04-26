ANKARA'DA RESTORANTTA ÇIKAN YANGIN, PANİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika
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ANKARA'DA RESTORANTTA ÇIKAN YANGIN, PANİĞE NEDEN OLDU

26.04.2022 02:25

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir restorantın çatı katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir restorantın çatı katında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, saat 18.30 sularında Söğütözü Caddesi'nde bulunan bir restorantta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle restorantın çatı katında başlayan alevler, kısa sürede metrelerce yüksekliğe ulaştı. Restorant çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Büyüyen yangın, çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Can kaybının ve yaralının bulunmadığı yangın, restorantta küçük çaplı hasara yol açtı. Elektrik aksamından çıktığı ileri sürülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'DA RESTORANTTA ÇIKAN YANGIN, PANİĞE NEDEN OLDU
ANKARA'DA RESTORANTTA ÇIKAN YANGIN, PANİĞE NEDEN OLDU
ANKARA'DA RESTORANTTA ÇIKAN YANGIN, PANİĞE NEDEN OLDU
ANKARA'DA RESTORANTTA ÇIKAN YANGIN, PANİĞE NEDEN OLDU
ANKARA'DA RESTORANTTA ÇIKAN YANGIN, PANİĞE NEDEN OLDU
ANKARA'DA RESTORANTTA ÇIKAN YANGIN, PANİĞE NEDEN OLDU
ANKARA'DA RESTORANTTA ÇIKAN YANGIN, PANİĞE NEDEN OLDU
ANKARA'DA RESTORANTTA ÇIKAN YANGIN, PANİĞE NEDEN OLDU
ANKARA'DA RESTORANTTA ÇIKAN YANGIN, PANİĞE NEDEN OLDU
ANKARA'DA RESTORANTTA ÇIKAN YANGIN, PANİĞE NEDEN OLDU

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA'DA RESTORANTTA ÇIKAN YANGIN, PANİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika


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