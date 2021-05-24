Son dakika haber: Ankara'da 'sahte dezenfektan' operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber: Ankara'da 'sahte dezenfektan' operasyonu: 2 gözaltı

24.05.2021 12:33
Son dakika haber: Ankara'da 'sahte dezenfektan' operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANKARA'da, bakanlık onaysız dezenfektan üretilip, satıldığı belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da, bakanlık onaysız dezenfektan üretilip, satıldığı belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle ilçesine bağlı Yuva Mahallesi'nde faaliyet gösteren işletmede, Sağlık Bakanlığı onayı olmadan dezenfektan üretilip, satıldığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, iş yerine düzenlenen operasyonda 2 bin 500 litre sahte dezenfektan ele geçirildi. İşletme sahibi C.K. ile çalışan O.B. ise gözaltına alındı.


Son dakika haber: Ankara'da 'sahte dezenfektan' operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haber: Ankara'da 'sahte dezenfektan' operasyonu: 2 gözaltı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ankara'da 'sahte dezenfektan' operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! Kaza geçirip yaralandı, getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti Kaza geçirip yaralandı, getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz!

Son Dakika Haberleri
14:10 Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor
14:08 İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!
14:06 Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı
13:49 Kaza geçirip yaralandı, getirildiği hastanede 6 kişiyi darbetti
13:46 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni rezervler ile ilgili müjdeyi verdi ve haziranı işaret etti
13:29 Kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada arkadaşını öldürdü
13:20 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız
13:19 Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'ye geldi
13:17 Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor
13:16 Koronayla mücadele ederken dünya genelinde en az 115 bin sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldı         
14:07
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Bunu kayıt altına alın, Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız         
13:20
Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor Erdoğan'ın masasındaki son anket sonuçlarına göre Z kuşağının yüzde 33'ü AK Parti'ye oy veriyor         
13:18
Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu         
12:03
İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti         
11:56
Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor         
11:00
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki! Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi bir kadın için o kadar kolay ki!         
10:08
AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti         
09:33
Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük         
09:15
Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır         
09:12
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu         
21:05
Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız         
20:29
Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan         
19:40
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 14:27:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Ankara'da 'sahte dezenfektan' operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement