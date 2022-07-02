Son dakika haber... Ankara'da son iki haftadaki asayiş uygulamalarında yakalanan 410 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Ankara'da son iki haftadaki asayiş uygulamalarında yakalanan 410 kişi tutuklandı

02.07.2022 12:11
Son dakika haber... Ankara'da son iki haftadaki asayiş uygulamalarında yakalanan 410 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Ankara'da son iki haftada yürütülen asayiş uygulamalarında yakalanan 410 kişinin tutuklandığı, 73 ruhsatsız tabanca ve 33 belgesiz av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.

Ankara'da son iki haftada yürütülen asayiş uygulamalarında yakalanan 410 kişinin tutuklandığı, 73 ruhsatsız tabanca ve 33 belgesiz av tüfeği ele geçirildiği bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 17-30 Haziran'da Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar'daki asayiş uygulamalarında 576 bin 602 GBT sorgulaması yapıldı.

Sorgulama sonucu 2 bin 185 kişi yakalandı, bunlardan 410'u tutuklandı.

Ayrıca 3 bin 448 kişi hakkında Kabahatler Kanunu'na muhalefetten, 147 motosiklet ve 34 modifiyeli araç hakkında Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan işlem yapıldı.

Toplam 282 bin 617 araç kontrol edilirken, çalıntı 12 araç bulundu.

Uygulamalarda 1593 kaçak bandrolsüz sigara, 41 kurusıkı tabanca, 73 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatlı tabanca, 548 değişik çapta fişek, 33 belgesiz av tüfeği, 2 belgeli av tüfeği, 61 kesici ve delici alet ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ankara'da son iki haftadaki asayiş uygulamalarında yakalanan 410 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Ankara'da son iki haftadaki asayiş uygulamalarında yakalanan 410 kişi tutuklandı - Son Dakika
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