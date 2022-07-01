Kaynak: DHA
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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Ankara'da su basan binada mahsur kaldığı ihbarı yapılan 1 kişi için arama çalışması başlatıldı -2 - Son Dakika
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