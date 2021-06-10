Ankara'da su borusu hattı patladı; su metrelerce yükseldi -AKTUEL - Son Dakika

ANKARA'da, Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki su borusu hattında patlama meydana gelirken, tazyikle metrelerce havaya yükselen su, caddeye taştı.

Olay, saat 10.00 sıralarında, Çankaya'da Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Atatürk Orman Çiftliği'nde yer alan arazide meydana geldi. Toprağın havalandırılması için traktör ile çalışma yapıldığı sırada, su boru hattından havanın tahliye edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan vana kırıldı. Bunun üzerine şişen boru hattında basınç ile birlikte patlama meydana geldi. Şebeke suyu tazyikle yaklaşık 50 metre yükselerek, araziden caddeye taştı. Çevredekiler, Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) durumu bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kepçeyle borunun etrafını açarak, vanayı kapattı. Boru hattında onarım çalışması başlatıldı. Vanayı kapatan ASKİ çalışanı, "Traktör, çalışma sırasında ana borumuzun hava alma vantuz aparatını kırmış. O sebeple su borusu patladı daha sonra biz geldik ve oradaki vanaya ulaşarak suyu kapattık" dedi.