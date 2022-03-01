Son dakika haber... Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 36 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 36 kişi tutuklandı

01.03.2022 00:01
Son dakika haber... Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 36 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 303 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 303 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 21-27 Şubat arasında düzenlediği operasyonlarda, 850 gram metanfetamin, 800 gram eroin, 600 gram esrar, 400 gram bonzai ve 4 bin 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 303 zanlıdan 36'sı işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 36 kişi tutuklandı - Son Dakika


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