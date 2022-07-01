Son dakika haber: Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 25,8 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haber: Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 25,8 kilogram esrar ele geçirildi

01.07.2022 16:27
Son dakika haber: Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 25,8 kilogram esrar ele geçirildi

Son dakika habere göre Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mamak ve Yenimahalle'de düzenlenen operasyonda 25 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Mamak ve Yenimahalle'de düzenlenen operasyonda 25 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Mamak ve Yenimahalle'deki iki adreste uyuşturucu satıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı, narkotik dedektör köpeği "Mişa"nın da kullanıldığı aramalarda 25 kilo 800 gram esrar, 89 gram kokain, 4 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 lira bulundu.

Zanlılar hakkında "uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 25,8 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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