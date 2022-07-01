Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı, narkotik dedektör köpeği "Mişa"nın da kullanıldığı aramalarda 25 kilo 800 gram esrar, 89 gram kokain, 4 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 lira bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Mamak ve Yenimahalle'deki iki adreste uyuşturucu satıldığı tespit edildi.

Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 25,8 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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