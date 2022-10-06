Olay, saat 22.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, telekomünikasyon vericilerinin bulunduğu alanda bir kişinin yaktığı ateş büyüyerek çevredeki otluk alana sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. - ANKARA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Ankara'da vericilerin bulunduğu alanda yangın çıktı - Son Dakika

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