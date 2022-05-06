Son dakika haber! Ankara'da yaralı bulunan balaban tedaviye alındı - Son Dakika
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Son dakika haber! Ankara'da yaralı bulunan balaban tedaviye alındı

06.05.2022 17:04
Son dakika haber! Ankara'da yaralı bulunan balaban tedaviye alındı

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'nın Sincan ilçesinde vatandaşın bulduğu yaralı balaban, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Ankara'nın Sincan ilçesinde vatandaşın bulduğu yaralı balaban, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

İlçenin Malıköy Mahallesi kırsalında yaralı balaban gören kişi, tedavisi için kuşu Polatlı ilçesindeki bir veteriner kliniğine götürdü.

Klinik yöneticisi Tülay Karakuş'un, su ile gıda ihtiyacını giderdiği ve bakımını yaptığı kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tedavisine devam edilecek yırtıcı kuş, iyileştikten sonra bulunduğu bölgede doğaya salınacak.

Son dakika haber! Ankara'da yaralı bulunan balaban tedaviye alındı
Son dakika haber! Ankara'da yaralı bulunan balaban tedaviye alındı
Son dakika haber! Ankara'da yaralı bulunan balaban tedaviye alındı
Son dakika haber! Ankara'da yaralı bulunan balaban tedaviye alındı
Son dakika haber! Ankara'da yaralı bulunan balaban tedaviye alındı

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Veteriner, Polatlı, Sincan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ankara'da yaralı bulunan balaban tedaviye alındı - Son Dakika


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