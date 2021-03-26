Son dakika haber: Ankara'da 'yarasa kız' operasyonu 115 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da kendi aralarında 'yarasa kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyada tanışıp, cinsel ilişkiye girme vaadiyle günü birlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlere çağırdıkları erkekleri gasp eden çete çökertildi. Yaklaşık 300 polisin katılımıyla yapılan operasyonda 115 kişi gözaltına alındı.