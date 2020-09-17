Ankara İtfaiyesinde yeni atanan itfaiye erlerine eğitimler başladı - Son Dakika

Ankara İtfaiyesinde yeni atanan itfaiye erlerine eğitimler başladı

- Ankara İtfaiyesinde yeni atanan itfaiye erlerine eğitimler başladı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla liyakat esasına göre 300 kişilik alım sonucunda 295 itfaiye eri görevine başladı.

- Ankara İtfaiyesinde yeni atanan itfaiye erlerine eğitimler başladı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla liyakat esasına göre 300 kişilik alım sonucunda 295 itfaiye eri görevine başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla liyakat usulüne uygun olarak ataması yapılan itfaiye erlerine 'İş Sağlığı ve Güvenliği Oryantasyon Eğitimi' verilmeye başlandı. Görevlerine yeni başlayan itfaiye erlerine mevzuat, teknik ve sağlık konularında bilgilendirmeler yapılıyor.3 gün sürecek olan eğitimlerin sonunda itfaiye erleri sınava tabi tutulacak.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda tüm personele rutin olarak eğitim programı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi yeni işe alınan itfaiye erlerine de 'İş Sağlığı ve Güvenliği Oryantasyon Eğitimi' vermeye başladı. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimler 3 gün sürecek.

Başkent'in yeni itfaiye erleri göreve başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından istihdam edilen ve zorlu eğitimlerden geçen 'İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği' ile 'Sivil Savunma ve İtfaiyecilik' alanlarından mezun olan itfaiye erleri yeni görevine başladı.

Başkent'te modern bir Ankara itfaiyesi teşkilatı kurmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, "Başkanımızın talimatıyla Ankara itfaiyemize ehliyet ve liyakat esasına göre personel alımı yaparak personel eksiğimizi giderdik. İtfaiye erlerimizi biran önce sahada görevlendirerek modern bir Ankara itfaiyesi teşkilatı kurmayı hedefliyoruz. Eğitimlerimizi teknolojiye uygun araç ve gereçlerle yapıyoruz. Amacımız can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi olup, bu kapsamda çalışmalarımıza devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Ankara itfaiyesi iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine başladı

İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan sınavlar sonucu başarılı olan ve görevinin başına geçen itfaiye erlerine 'İş Sağlığı ve Güvenliği Oryantasyon Eğitimi' başladı. 3 gün sürecek eğitim programının ilk gününde Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Salih Sonkur, Erdem Mızrak ve Umut Kuzey tarafından itfaiye erlerine mevzuat, teknik ve sağlık konularında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimler, Atatürk Spor Salonunda korona virüs tedbirleri alınarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin birçok ilinden Ankara'ya gelen ve göreve başlayan itfaiye erleri duygularını paylaştı. İtfaiye eri Furkan Fırat, "Öncelikle bu alımı yaptığı için Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz. Kendisi liyakat usulüyle alımlara öncelik etmiş oldu. Diğer belediyelerde bizlerin bölümünden alımlar yapmaya başladı. Eğitimler bizim için çok önemli. Önümüzde uzun bir süreç var. Bu eğitimler karşılaşacağımız risklerde ve tehlikelerde faydalı olacak. Eğitimi düzenleyen büyün Daire Başkanlıklarımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

İtfaiye eri Tülay Karaca, "İstanbul'dan geliyorum. Bu temel eğitimler bizlere faydalı olacak. Belediye Başkanımıza liyakat usulüyle alım yaptığı ve kadınlara da bu sektörde yer verdiği için çok teşekkür ederim" dedi.

Kayseri'den gelen ve itfaiye eri olarak göreve başlayan Merve Nur Polat "Ankara'da Sıfırdan bir hayat kuruyoruz. Bizlere yardımcı olan amirlerimize çok teşekkür ederiz. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri bizler için çok önemli. Bir riskle karşılaşacağımız zaman nasıl önlemler alacağımızı öğreniyoruz" diye konuştu.

3 gün sürecek olan ve interaktif bir şekilde gerçekleştirilen eğitimlerin sonunda itfaiye erleri sınava tabi tutulacak.

Ankara İtfaiyesinde yeni atanan itfaiye erlerine eğitimler başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:50 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara İtfaiyesinde yeni atanan itfaiye erlerine eğitimler başladı - Son Dakika

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