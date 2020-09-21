ANKARA'da, okullarda alınan koronavirüs tedbirleriyle birlikte ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı. Okulu çok özlediğini belirten 1'inci sınıf öğrencileri, heyecanlı ve mutlu olduklarını söyledi.

Ankara 'da ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte okulların önlerine geldi. Maskelerini takarak, Çankaya İlkokulu'na gelen öğretmen ve öğrenciler, ateşleri ölçüldükten sonra okul bahçesine alındı. Daha sonra sosyal mesafe kuralına göre sıraya giren öğrenciler, saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Sırayla binaya alınan öğrenciler, daha önce dezenfekte edilen sınıflarına girerek, sosyal mesafe kuralına göre sıralarına oturdu. Veliler ise okul bahçesine alınmadı. Bu arada okul bahçelerine ve koridorlara yapıştırılan etiketlerde, sosyal mesafe ve hijyen uyarısı yapıldı.Okulu çok özlediğini belirten 1'inci sınıf öğrencileri, heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirdi. Veliler ise gerekli tedbirleri alarak çocuklarını okula getirdiklerini ve sınıflarda da koronavirüs önlemlerinin alındığına inandıklarını söyledi.

Yüz yüze eğitim, 21-25 Eylül'de gerçekleştirilecek uyum programına göre, haftada 1 gün olacak.