ANKARA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden, aralarında örgüt içinde 'infazcı' olarak yer aldığı tespit edilen M.B.H.A'nın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

Ankara'da polis tarafından, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, Türkiye'de bulunan iki grubun, Irak ve Suriye'de, çatışma bölgelerinde iken aktif faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilen talimat ve kararlar doğrultusunda 27 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında örgüt içinde infazcı olarak yer alan M.B.H.A, çatışmalara katılan A.B.H.C. ve B.C.Ş'nin de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden soruşturma kapsamında çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdikleri ortaya çıkan 3 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında M.B.H.A'nın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.