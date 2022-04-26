Ankara'daki doğalgaz patlamasında 1 işçi yaralandı - Son Dakika
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Ankara'daki doğalgaz patlamasında 1 işçi yaralandı

26.04.2022 01:39

. Olay, dün öğlen saatlerinde Akyurt ilçesi Büğdüz Mahallesi'nde meydana geldi.

. Olay, dün öğlen saatlerinde Akyurt ilçesi Büğdüz Mahallesi'nde meydana geldi. Doğalgaz kaçağı olduğu ihbarı alan ekipler, müdahale için bölgeye gitti. Görevlilerin, gaz kaçağına müdahale etiği sırada patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, bölgede güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin, gaz akışısını kesmesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

Patlama sırasında yaralanan işçiye ilk müdahale, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Ankara'daki doğalgaz patlamasında 1 işçi yaralandı
Ankara'daki doğalgaz patlamasında 1 işçi yaralandı
Ankara'daki doğalgaz patlamasında 1 işçi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'daki doğalgaz patlamasında 1 işçi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'daki doğalgaz patlamasında 1 işçi yaralandı - Son Dakika
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