Son dakika haber: Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, kentte son bir haftada sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 14 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 26 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 120 kilogram kaçak tütün, 55 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje, 548 kaçak elektronik eşya ve 4 milyon 769 bin 220 kaçak makaron ele geçirildiği, 14 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.