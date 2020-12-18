Son dakika haber: Ankara'dan çaldığı ciple, Kırıkkale'de sahte plakayla gezerken yakalandı - Son Dakika

Kırıkkale'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan cipin çalıntı ve sahte plakalı olduğu, sürücüsünün de 15 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yuva Mahallesi Çullu Caddesi'nde uygulama yaptığı sırada şüphelendikleri 06 NS 820 plakalı cipi durdurdu.

Polis ekiplerince yapılan sorgulamada, aracın 4 Kasım'da Ankara'nın Yenimahalle ilçesinden M.B. (24) tarafından çalındığı ve gerçek plakasının da 06 ET 6206 olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücü M.B'nin, "uyuşturucu imalatı ve ticareti", "otomobil ve motosiklet hırsızlığı", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma", "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 15 suç kaydının olduğu belirlendi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.