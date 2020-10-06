Son dakika haber: Ankara Emniyet'inden DAEŞ operasyonu: 25 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber: Ankara Emniyet'inden DAEŞ operasyonu: 25 gözaltı
Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ekiplerince DAEŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde 24'ü Irak 1'i Finlandiya uyruklu 25 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ekiplerince DAEŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde 24'ü Irak 1'i Finlandiya uyruklu 25 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden operasyon hakkında yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele şube Müdürlüğümüzce, 5 Ekim 2020 günü ilimiz genelinde DAEŞ terör örgütü ve çalışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen 29 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 24'ü Irak, 1'i Finlandiya uyruklu 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
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