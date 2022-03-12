Son dakika haber! Ankara Emniyeti ocak ve şubattaki operasyonlarda 646 FETÖ/PDY şüphelisini yakaladı - Son Dakika
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Son dakika haber! Ankara Emniyeti ocak ve şubattaki operasyonlarda 646 FETÖ/PDY şüphelisini yakaladı

12.03.2022 13:11
Son dakika haber! Ankara Emniyeti ocak ve şubattaki operasyonlarda 646 FETÖ/PDY şüphelisini yakaladı

Son dakika haberi: Ankara Emniyet Müdürlüğünün ocak ve şubat aylarında FETÖ/PDY yönelik operasyonlarında 646 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün ocak ve şubat aylarında FETÖ/PDY yönelik operasyonlarında 646 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

Bu kapsamda 1 Ocak- 28 Şubat tarihlerinde 646 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 193'ünün etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtildi.

Şüphelilerin beyanda bulunduğu 1753 kişiden 376'sının FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet yürüttüklerinin ilk kez tespit edildiği ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Medya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ankara Emniyeti ocak ve şubattaki operasyonlarda 646 FETÖ/PDY şüphelisini yakaladı - Son Dakika


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