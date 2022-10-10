Son dakika haberleri | Ankara Garı patlamasında hayatını kaybeden 103 kişi anıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara Garı patlamasında hayatını kaybeden 103 kişi anıldı İki canlı bombanın, 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleştirdiği terör saldırısında hayatını kaybeden 103 kişi 10 Ekim Anıtında anıldı.

Ankara Garı patlamasında hayatını kaybeden 103 kişi anıldı ANKARA - İki canlı bombanın, 2015'te Ankara Garı önünde gerçekleştirdiği terör saldırısında hayatını kaybeden 103 kişi 10 Ekim Anıtında anıldı. Terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın, 10 Ekim 2015'te, Ankara'nın Altındağ ilçesinin Ulus semtindeki Ankara Garı kavşağındaki Emek, Barış, Demokrasi Mitingi" için toplananlara yönelik düzenlediği saldırıda 103 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve bazı sivil toplum kuruluşlarının öncülüğündeki grup, saldırının 7. yılı nedeniyle düzenlenen anma programı için Ankara Garı önünde bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi milletvekillerinin aralarında bulunduğu katılımcılar, "10 Ekim katliamını unutturmayacağız" yazılı ve terör saldırısında yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının olduğu pankart açtı. Anma töreninde, yakınlarını kaybedenler tarafından 10 Ekim Anıtına kırmızı karanfil koydu. Katılımcılar, hayatını kaybedenlerin tek tek adını okuyup "Yaşıyor" diye slogan attı.

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