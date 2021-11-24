Son dakika haber... Ankara Garı terör saldırısı davasına devam edildi - Son Dakika

Terör örgütü DEAŞ'ın, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği ve 100 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili ana davadan dosyaları ayrılan firari 16 sanık ile "örgüt yöneticiliğinden" 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici hakkındaki "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan açılan davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına müştekiler ve avukatları katılırken, tutuklu sanık Erman Ekici ile bulunduğu cezaevinden videokonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanıkların dinlenilmesine geçildi.

Tanık Ömer Y, terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan yargılanmasının devam ettiğini söyledi.

Suriye'ye 2015'te gittiğini ve orada DEAŞ'lılarla görüştüğü gerekçesiyle Türk istihbaratı tarafında yakaladığını anlatan Ömer Y, " Türkiye'ye kendi rızamla dönmedim. Türk istihbaratı beni yakaladı ve getirdi. Bu yüzden yargılanmam devam ediyor. Ankara Gar patlamasıyla ilgili orada bir konuşmaya şahit olmadım. DAEŞ mensupları bu tarz eylem bilgilerini çok gizli tutardı. Merak edip sıkça sorarsanız da sizi 'ajan' ilan edip öldürürlerdi." dedi.

Yakalandıktan sonra emniyette ifadesinin baskıyla alındığını öne süren Ömer Y, gar saldırısını da medyadan öğrendiğini iddia etti.

"Ne örgüte katıldım ne de medya sorumlusu oldum." diyen Ömer Y, firari sanıklar Yunus Durmaz, İlhamı Balı, Talip Akyurt ve Muhammet Cengiz Dayan'la hiçbir ilişkisinin bulunmadığını öne sürdü.

Tanık beyanının ardından söz alan müşteki avukatları, tanığın emniyetteki ifadelerinde saldırının faallerini söylediğini ancak mahkemede yalan beyanda bulunduğunu belirterek, suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ekici'nin mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 17 Şubat 2022'ye erteledi.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianame, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş ve ilk duruşması 7 Kasım 2016'da görülmüştü.

Yargılama sonucu mahkeme 3 Ağustos 2018'de davayı karara bağlamış ve 9 sanık "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmış, davanın firari 16 sanığı hakkındaki dava dosyasının da ayrılmasına hükmedilmişti.

"Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Erman Ekici'nin hakkında da "anayasal düzeni ihlal", "100 kişiyi kasten öldürme" ve 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunulmuştu.

Davanın firari sanıkları ise şunlar:

İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur.