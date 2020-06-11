Son dakika haber... Ankara Kalesi'nde tarih kokan evler gün ışığına çıkıyor - Son Dakika

Son dakika haber... Ankara Kalesi'nde tarih kokan evler gün ışığına çıkıyor

Son dakika genel haberi... Ankara Kalesi'nde tarih kokan evler gün ışığına çıkıyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi 'İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi' ile 37 tanesi tescilli olmak üzere 58 parseldeki 90 yapının restorasyon çalışmalarına başladı.

Ankara Kalesi'nde tarih kokan evler gün ışığına çıkıyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi 'İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi' ile 37 tanesi tescilli olmak üzere 58 parseldeki 90 yapının restorasyon çalışmalarına başladı. Proje kapsamında İstek, Kurt, Alakuş, Alitaşı, İçhisar, Irmak ve Başkale Sokakları dokularına uygun olarak inşa edilerek turizme kazandırılacak. Ankara Kalesi'nde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları ise devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in tarihine ışık tutan Ankara Kalesi'nde estetik dokunuşlarla tarihi dokuyu yeniden ayağa kaldırıyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara Kalesi İçhisar mevkiinde 91 binanın turizme kazandırılması için hazırladığı 'İçkale 1. Etap Sokak Sağlıklaştırma Projesi' için restorasyon çalışmalarına başladı.

Başkent'in değerleri gün yüzüne çıkıyor

İhalesi tamamlanan ve yer tesliminin yapıldığı Ankara Kalesi 1. etapta restorasyon çalışmalarına öncelikle boş ve yıkılma tehlikesi olan binaların yer aldığı İstek Sokak'tan başlandı.

Çatı ile başlanan tadilatlar kapsamında büyük bir bölümü tahrip olan, yalnızca dış duvarları ile ayakta kalan mevcut yapılar güçlendirilirken, evlerinde oturmayı sürdüren vatandaşların mağdur olmaması ve zarar görmemesi için de çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülüyor.

Başkent'in değerlerinin gün yüzüne çıkarıldığı Ankara Kalesi'nde Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje ile sokak zemin düzenlemeleri altyapı çalışmalarıyla birlikte restore edilecek. Binaların kapı, pencere ve çatılarının ahşap malzemeleri yenilecek, bina dış yüzeylerine ise sıva ile boyama işlemi uygulanacak.

Turizmi canlandıracak proje

Ankara'da tarihi ve turistlik yerleri cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi'ndeki çalışmalarla Başkent turizmini de canlandırmayı hedefliyor.

2 bin yıllık geçmişe sahip olan kalede sağlıklaştırma çalışmaları ile toplamda 37 tanesi tescilli olmak üzere 58 parsel üzerindeki 91 bina tarihi dokuya uygun olarak restore edilecek. İstek, Kurt, Alakuş, Alitaşı, İçhisar, Irmak ve Başkale Sokaklarında gerçekleştirilecek sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandığında kent tarihi de gün yüzüne çıkacak.

Asırlık kalede çicekler açarken, güvenlik de üst seviyeye çıkarılıyor

Normalleşme süreciyle birlikte kontrollü olarak ziyaretçilere açılan Ankara Kalesi, rengarenk çiçeklerle misafirlerini karşılıyor.

ANFA Genel Müdürlüğü kale içerisinde yaz mevsimine uygun peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürürken, denetim ve güvenliğin artırılması amacıyla Kent Estetiği Daire Başkanlığı da At Pazarı Sokağı'nda yeni zabıta noktasının inşaatına başladı.

Son dakika haber... Ankara Kalesi'nde tarih kokan evler gün ışığına çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 09:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber... Ankara Kalesi'nde tarih kokan evler gün ışığına çıkıyor - Son Dakika

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