Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Arnavutluk Süper Ligi'nde oynayan santraforla 3 yıllık anlaşmaya imza atıldığı duyuruldu.

Son Dakika › Spor › Son dakika haber: Ankara Keçiörengücü, Malili Saliou Guindo'yu transfer etti - Son Dakika Spor

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